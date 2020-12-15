ريال مدريد في مهمة سهلة أمام نظيره أتلتيك بلباو

المستقلة /- يستضيف ريال مدريد، فى الساعة الثانيه عشر من مساء اليوم الثلاثاء، نظيره فريق أتلتيك بلباو، فى المباراة المقدمة من الجولة التاسعة عشر، من الدوري الإسباني “الليجا”، والتى سوف يستضيفها ملعب “ألفريدو دى ستيفانو”.

يسعى ريال مدريد، فى مواجهة الليلة، لمواصلة سلسلة نتائجه الرائعة فى جميع المسابقات، بعد تحقيقه الفوز فى أخر 3 مباريات، على كلا من إشبيلية وأتلتيكو مدريد، فى الديربى، بالدوري الإسباني، وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بدورى أبطال أوروبا.

وكان الفريق الملكى، قد نجح فى الفوز على جاره أتلتيكو مدريد، فى الجولة الماضية من الليجا، بثنائية نظيفة، حملت توقيع كل من كاسيميرو ودانى كارفخال.

واختار زيدان، 20 لاعبا، لخوض مواجهة ضيفه بلباو، وهى نفس القائمة التي خاض لها لقاء الديربى أمام أتلتيكو مدريد، السبت الماضى، فيما عدا لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، الذى يغيب بداعى الإيقاف، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الخامسة، خلال المباراة التي حسمها الملكى، بثنائية نظيفة.

واستمر غياب النجم البلجيكي إيدن هازارد، عن صفوف الميرنجى، في مواجهة الغد، بداعى الإصابة، بجانب كلا من ماريانو دياز، مارتن أوديجارد ولوكا يوفيتش.

يدخل ريال مدريد، مواجهة اليوم، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 23 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط، عن كلا من ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، أصحاب الصدارة، برصيد 26 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد، على النحو التالى:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، التوبى

الدفاع: راموس، مارسيلو، ميندى، فاران، كارفخال، ميليتاو، ناتشو، أودريوزولا

الوسط: مودريتش، كروس، إيسكو، فالفيردى

الهجوم: بنزيما، رودريجو، فينيسيوس جونيور، فاسكيز، أسينسيو