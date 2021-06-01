ريال مدريد على أعتاب تجديد عقد نجمه

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد فاسكيز رسميا مع ريال مدريد في يونيو/حزيران المقبل، وكان هناك اختلاف حول شروط العقد الجديد، ما فتح باب التكهنات بشأن احتمالية مغادرة اللاعب.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن فاسكيز سوف يستمر مع ريال مدريد، وسيوقع عقدا جديدا لمدة 3 مواسم.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد أنهى جميع البنود الخاصة بعقد فاسكيز الجديد، ويتبقى فقط التوقيع الرسمي.

وقدم فاسكيز موسما مميزا للغاية مع ريال مدريد، حيث أشركه زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للميرنجي، في أكثر من مركز وأجاد بهم جميعا، وهو ما دفع إدارة النادي الملكي للتمسك باستمراره.

واختتمت الصحيفة، بأن فاسكيز سيكون اللاعب الثاني الذي يجدد عقده مع ريال مدريد، بعد الكرواتي لوكا مودريتش الذي جدد بالفعل حتى صيف 2022.