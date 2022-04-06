ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً امام نظيره تشيلسي فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المستقلة /- يستضيف نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني في مساء اليوم الأربعاء على ملعب “ستامفورد بريدج” ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022 في واحدة من أقوى مباريات البطولة القارية والتي تجمع بطل النسخة الحالية أمام الفريق الملكي صاحب الألقاب الأكثر عبر التاريخ.

عين الاتحاد الأوروبي، كليمان توربين حكما لإدارة مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد، وسبق وأن أدار الفرنسي توربين 3 مباريات سابقة للفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا، وحقق الفوز في جميعها.

تأهل تشيلسي صاحب الأرض والجمهور، إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ليل الفرنسي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل نادي ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطى باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وشهدت مباريات تشيلسي ضد ريال مدريد فشل الأخير في تحقيق الفوز في أي من مبارياتهم التي خاضوها امام بعضهما

وسبق وأن تواجه تشيلسي ضد ريال مدريد في خمس مباريات سابقة، حقق “البلوز” الفوز في ثلاث مباريات، فيما حسم التعادل مباراتين.

أما في دوري أبطال أوروبا، فتأتي هذه المواجهة تكرارًا لما حدث في نصف النهائي خلال موسم 2020-21، وحينها تعادل الفريقان ذهابًا بنتيجة 1-1 قبل أن يفوز النادي اللندني إيابًا بهدفين نظيفين ويتأهل إلى النهائي ليتوج باللقب

ومن المقرر أن يحضر تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل المباراة من الملعب لمتابعة عدد من اللاعبين حيث سيتم مراقبة تياجو سيلفا عن كثب، بالإضافة إلى ادير ميليتاو وكاسيميرو وفينيسيوس جونيور ورودريجو كما أن مارسيلو هو أيضًا جزء من قائمة الفريق الأبيض للبرازيليين، لكنه غاب عن تشكيلة تيتي خلال الفترة الماضية.