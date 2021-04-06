ريال مدريد ضد ليفربول .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي ريال مدريد مع ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول

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ريال مدريد ضد ليفربول .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

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