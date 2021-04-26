ريال مدريد ضد تشيلسي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي ريال مدريد ضد تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة ضد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، التاسعة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1 Premium، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

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