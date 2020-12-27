رياضة وشباب ميسان توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب التونسية

المستقلة/علي قاسم الكعبي/قالت مديرية رياضة وشباب ميسان ان مديرها شريف غياض البخاتي وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب التونسية، على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان ايام قرطاج لمسرح الموندواما.

واوضح بيان عن المديرية ان اهم المحاور المطروحة لتفعيل أوجه تنفيذ بروتوكول التعاون مجال نشر البرامج الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية ،

واضاف فضلاً عن الارتقاء بالمساهمات الشبابية في مختلف المجالات الثقافية من خلال الخبرات المتراكمة لدى وزارة الشباب والرياضة التونسية وبرامجها المتنوعة التي قد تتيح لشرائح كبيرة من الشباب العراقي والتونسي للالتقاء والتعارف ولتلاقح الأفكار والرؤى والتقارب الروحي بينهم كأخوة في الدين والقومية وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم من خلال اقامة معسكرات ومخيمات ومهرجانات شبابية متنوعة في كلا البلدين ضمن برنامج بروتوكولي طويل الأمد

ونوه الى الجانب المتعلق بتمكين الشباب ثقافيا ، عبر اقامة انشطة وفعاليات شبابية ورياضية مشتركة والذي يمثل أولوية هامة في أجندة عمل وزارة الشباب والرياضة العراقية والتي من المؤمل ان يتم تنفيذه من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي تنفذ بمراكز الشباب التابعة للوزارة وكذلك كافة الهيئات الشبابية التابعة لوزارة الشباب التونسية.

ونقل البيان عن البخاتي تمنياته بأن يكون هذا البروتوكول إضافة هامة لمختلف الأنشطة والمشروعات الثقافية التي تنفذها المديرية من فعاليات متنوعة والتي تسعى من خلالها لبناء القدرات العقلية والجسدية والنفسية لشبابنا وصقل مواهبهم وبناء شخصياتهم المستقبلية.