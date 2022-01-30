رياضة عربية : منتخبا مصر والمغرب يلتقيان ضمن بطولة كأس امم افريقيا

المستقلة /- يلتقي منتخبا مصر والمغرب، مساء اليوم الأحد على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن لقاءات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

واستقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر على ملامح تشكيل الفراعنة لمواجهة أسود الأطلس.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أحمد سيد “زيزو” (أيمن أشرف).

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يفتقد جهود محمد الشناوي حارس المرمى الأساسي، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

في المقابل، توصل البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، إلى تشكيل الأسود المتوقع، وستكون كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي، آدم ماسينا، نايف أكرد، رومان سايس.

الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عمران لوزا.

الهجوم: أيمن برقوق (ريان مايي)، يوسف النصيري، سفيان بوفال.