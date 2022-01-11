رياضة : تواصل منافسات الجولة الـ18 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم

المستقلة /- تواصل منافسات الجولة الـ18 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بعد ظهر اليوم الثلاثاء مبارياتها بإجراء خمس مواجهات أبرزها تلك التي تجمع الغريمين التقليديين الزوراء والقوة الجوية في كلاسيكو ناري شعاره الفوز لاغير.

ويأمل مدرب الصقور راضي شنيشل، بتغيير الصورة السلبية، بعد الهزيمة في الجولة الماضية والعودة إلى سكة الانتصارات، وهو ذات الهدف للنوارس التي تحاول الانتصار وفك الشراكة مع الوصيف.

وتشهد هذه الجولة، مباراة الديوانية مع أمانة بغداد في ملعب الأول، ويلتقي صاحب المركز الأخير فريق سامراء أمام ضيفه زاخو، في مسعى للمدرب الجديد سامر سعيد، بتحقيق الفوز الأول لأبناء الملوية، بينما يتطلع مدرب زاخو عبد الوهاب أبو الهيل، الى تحقيق نتيجة ايجابية والعودة إلى المراكز المتقدمة.

وفي مواجهات أخرى، يلتقي القاسم النفط على ملعب الكفل الأولمبي، وعلى ملعب كربلاء الدولي ستجرى مواجهة بغدادية تجمع الكهرباء بالكرخ.

وتختتم المباريات يوم غد الأربعاء، بلقاء القمة الذي يجمع الطلبة بالميناء على ملعب الشعب، حيث يبحث الأنيق عن تعزيز موقعه في الوصافة، فيما يحاول الضيوف كسب الانتصار الثاني توالياً.

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