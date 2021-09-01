رياضة : المنتخب الهولندي يخوض مواجهة قوية امام نظيره النرويجى

المستقلة /- يخوض المنتخب الهولندي مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على نظيره النرويجى، في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب “وليفال ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويبحث المنتخبان عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في مواجهة الليلة من أجل فض الاشتباك بينهما في وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية حيث يملك كل منهما 6 نقاط من 3 مباريات، فيما يتصدر منتخب تركيا الترتيب برصيد 7 نقاط.

وحقق منتخب هولندا انتصارين على لاتفيا وجبل طارق فيما سقط أمام تركيا، بينما فاز المنتخب النرويجى على جبل طارق والجبل الأسود بينما خسر أيضا من المنتخب التركى.

ويتسلح المنتخب الهولندي بعودة القائد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بعدما افتقد الطواحين خدماته خلال بطولة يورو 2020، وذلك بسبب اصابة الرباط الصليبي التي أبعدته طوال الموسم مع الريدز.

ويقود المدرب الهولندي لويس فان جال منتخب بلاده للمرة الثالثة، حيث سبق له تولى تدريب الطواحين مرتين الأولى لمدة عامين بين 2000 إلى 2002 والثانية لنفس المدة، لكن ما بين 2012 إلى 2014، وستكون تلك المرة هى الثالثة لتدريب فان جال منتخب بلده الذى نجح معه فى حصد الميدالية البرونزية فى كأس العالم 2014 والتى أقيمت فى البرازيل.

وجاءت قائمة منتخب هولندا كالتالي:
حراسة المرمى: بيجلو، دروميل، كرول.

خط الدفاع: آكي، بليند، فان دايك، دومفريس، دي ليخت، مالاسيا، رينش، تيمبر، دي فري، جرافينبيرش.

خط الوسط: دي يونج، كلاسين، كوبمينيرس، دي رون، تيل، فينالدوم، بيرخفاين، بيرجويس.

خط الهجوم: جاكبو، مالين، ديباي، فيجورست.

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