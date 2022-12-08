رويترز : الدولار سينتعش مقابل العملات الأخرى بحلول العام القادم

المستقلة/- أفاد مسح “رويترز” أنه قد ينتعش الدولار الأمريكي مقابل عدد من العملات الأخرى بحلول العام القادم، نظرا لتصاعد المخاوف بشأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، مما يعزز الإقبال على الدولار الأمريكي باعتباره ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.

كما أورد المسح أن الدولار الأمريكي سيظل محتفظا بمكاسبه التي حققها هذا العام، والتي تقدر بنحو 10%؛ بالرغم من التراجع الذي شهدته العملة مؤخرا.

وبالنظر إلى توقعات اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية الحالية فلا يمكن القول أنه هناك مجال كبير لارتفاع الدولار الأمريكي ، في إشارة إلى احتمال قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بما يعادل 50 نقطة أساس فقط.

كما تناول المسح بعض التوقعات الخاصة بتداول بعض العملات مقابل الدولار الأمريكي كما يلي:

انخفاض زوج الاسترليني دولار بحوالي 5%، ليتم تداوله قرب مستوى 10.16 في الثلاث أشهر المقبلة.

احتفاظ اليوان الصيني بمستواه فوق 7.0 مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة.

خسارة عملة اليورو نحو 3% بنهاية فبراير المقبل؛ ليتم تداوله قرب 1.02 دولارا.