رونالدينيو يفقد شخصا عزيزا بسبب كورونا

المستقلة/- أعلنت تقارير برازيلية منذ قليل عن وفاة والدة النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت والدة رونالدينيو قد دخلت وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة بورتو أليجري، جراء إصابتها بالفيروس، قبل أيام.

وكان النجم البرازيلي أعلن قبل أيام، إصابة والدته دونا أسيس بفيروس كورونا ووضعها وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة بورتو أليجري، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

ووجه رونالدينهو رسالة إلى محبيه عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، يطالبهم بالدعاء لوالدته التي تعاني من الإصابة بالوباء وهي في سن متقدمة.