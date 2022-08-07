رونالدو يوجه رسالة غير مباشرة لمدرب مانشستر يونايتد ويؤكد انه جاهز

المستقلة /- وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر صفحته على ”إنستغرام“ رسالة غير مباشرة لمدرب مانشستر يونايتد الهولندي إيريك تين هاغ، قبل مواجهة برايتون في أول لقاءات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد.

ونشر كريستيانو رونالدو صورته بقميص مانشستر يونايتد وكتب عليها ”جاهز“، في إشارة لرغبته في خوض اللقاء الأول أساسيا رغم المشاكل المرتبطة برغبته في الرحيل.

ولم يشارك كريستيانو رونالدو في الجولة الإعدادية لمانشستر يونايتد في تايلاند وأستراليا بسبب مشاكل عائلية، وغاب عن لقاء أتلتيكو مدريد واكتفى بالمشاركة في 45 دقيقة أمام رايو فاليكانو وغادر الملعب بين الشوطين رفقة مجموعة من زملائه مما أغضب المدرب الهولندي تين هاغ.

وعبر النجم البرتغالي عن رغبته في الرحيل، وحاول البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعماله، إقناع إدارة مانشستر يونايتد بتحديد ثمن لرحيله أو فتح المجال أمام خروجه مجانا أو معارا، لكن الفريق الإنجليزي أصر على موقفه بأنه ليس للبيع ولن يسمح له بالرحيل.

وشكل مستقبل كريستيانو رونالدو مشكلة للمدرب الهولندي إيريك تين هاغ، الذي اضطر دائما لمواجهة الصحفيين بشأن الموضوع وأكد بدوره رغبته في بقاء اللاعب والعمل معه.

ومع غياب الفرنسي أنتوني مارسيال عن لقاء برايتون بسبب الإصابة، وقد كان مرشحا للبدء أساسيا، عادت حظوظ رونالدو للعب اللقاء أساسيا بدلا من البدء من دكة البدلاء. ويملك المدرب الهولندي بدائل أخرى مثل أنتوني إيلانغا وأليخاندرو غارناشو، وهما أيضا متاحان.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن النجم البرتغالي كان جيدا في تدريبات الفريق هذا الأسبوع رغم أنه عاد فقط منذ 10 أيام، ويملك رغبة للعب وكسب دقائق لأنه يريد أن يكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022 رفقة منتخب البرتغال.

ورفضت أندية بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي التعاقد مع كريستيانو رونالدو، فيما أغلق ريال مدريد الباب أمام عودته ولم يتلق عروضا من أندية كبرى، ويبقى أمله أن يقرر مانشستر يونايتد منحه فرصة الرحيل ليلعب لفريق مشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.