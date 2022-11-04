روسيا وايران واسعار النفط ..محور بيان وزراء خارجية مجموعة السبع

وزراء خارجية دول مجموعة السبع

المستقلة/- أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى يوم الجمعة بياناً مشتركاً تناول العديد من القضايا الدولية،

وفي ما يخص الغزو الروسي لأوكرانيا، قال الوزراء إن أي استخدام لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية من جانب روسيا سيواجه بعواقب وخيمة، وجددوا دعوتهم إلى موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف البيان “الخطاب النووي الروسي غير المسؤول وغير مقبول”.

وقال الوزراء في بيانهم “اليوم أنشأنا آلية تنسيق لمجموعة السبع لمساعدة أوكرانيا على إصلاح واستعادة بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه والدفاع عنها”.

قمع “وحشي”

قضية الاحتجاجات الإيرانية كانت حاضرة في الاجتماع، حيث أعربت دول مجموعة السبع عن دعمها للاحتجاجات المستمرة في إيران مندّدة بالقمع “الوحشي” للسلطات الإيرانية والنشاط “المزعزع للاستقرار” الذي قالت إن طهران تمارسه في العالم.

وجاء في البيان الختامي الذي تم تبنّيه في نهاية اجتماع لمدة يومين لوزراء الخارجية في مونستر الألمانية “نحن، أعضاء مجموعة السبع، نعرب عن دعمنا للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني لمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان والأمن”. كما أدان البيان “الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة” في حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ نحو شهرين بعد مقتل مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر.

زيادة الإنتاج لكبح جماح الأسعار

وفي ملف النفط دعت المجموعة الدول المنتجة للنفط إلى زيادة إنتاجها للمساعدة في خفض الأسعار، بعد شهر من قرار منظمة أوبك بلس الحد بشكل كبير من عمليات استخراج الذهب الأسود.

وجاء في البيان الختامي أن زيادة الإنتاج من شأنها أن تساعد في “خفض تقلب أسواق الطاقة” في سياق الحرب في أوكرانيا. كما تسعى مجموعة السبع للانتهاء “في الأسابيع المقبلة” من بدء العمل بموجب آلية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

 

المصدر: يورونيوز

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

البابا فرنسيس : الكتل المتعارضة تضع العالم “على حافة الهاوية”

اخر الاخبار

زوكربيرغ  يعلن اطلاق خدمة المجتمعات على “واتساب”

اخبار السعودية

السعودية تطلق شركة لصناعة السيارات الكهربائية

اخر الاخبار

المنتخب الالماني يفقد احد نجومه قبل كأس العالم!

اخر الاخبار

غدا المباراة الأخيرة .. بيكيه يقرر اعتزال اللعب بشكل نهائي

اخبار فلسطين

طائرات إسرائيلية تستهدف قطاع غزة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

البابا فرنسيس : الكتل المتعارضة تضع العالم “على حافة الهاوية”

اخر الاخبار

زوكربيرغ  يعلن اطلاق خدمة المجتمعات على “واتساب”

اخر الاخبار

المنتخب الالماني يفقد احد نجومه قبل كأس العالم!

اخر الاخبار

غدا المباراة الأخيرة .. بيكيه يقرر اعتزال اللعب بشكل نهائي

اخبار فلسطين

طائرات إسرائيلية تستهدف قطاع غزة

اخبار العراق

عالية نصيف تتهم الكويت بشن حرب اقتصادية ضد العراق

اخر الاخبار

غيثة الحمامصي تشعر بالغدر والخذلان في “المكتاب” –فيديو

اخر الاخبار

غيثة الحمامصي تشعر بالغدر والخذلان في “المكتاب” –فيديو

اخبار العراق

الصابئة المندائيون يحيون عيدهم الصغير الولايات المتحدة

اخر الاخبار

اطلاق النار على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

اخر الاخبار

برشلونة يبدء البحث عن بديل بوسكيتس

اخر الاخبار

من البحرين ..البابا فرنسيس  يدعو إلى ضمان عدم انتهاك “حقوق الإنسان الأساسية”

اخر الاخبار

روسيا  تمنع هجوما أوكرانياً على محطة زابوروجيا النووية

اخبار العراق

لاهور الشيخ جنكي :لايمكن إستمرار الأوضاع والأزمات على ماهو عليه في كردستان

اخر الاخبار

بعد الوساطة التركية..ست سفن شحن تغادر الموانيء الاوكرانية محملة بالحبوب

اخر الاخبار

اصابة الحارس الالماني مانويل نوير بالسرطان

اخر الاخبار

غوغل تغلق ثاني مشروع فاشل في غضون سنوات