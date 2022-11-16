روسيا تمنع دخول رئيس الوزراء الإيرلندي ومسؤولين آخرين إلى أراضيها

المستقلة/- أعلنت روسيا الأربعاء حظر دخول رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن ونحو خمسين مسؤولًا كبيرًا إيرلنديًا إلى أراضيها، ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية “بناءً على أوامر بروكسل، تقود إيرلندا حملة دعائية شرسة مناهضة لروسيا”، مؤكدةً تنفيذ هذه العقوبات التي تستهدف 52 شخصية إيرلندية.

إلى جانب مارتن، تضمّ اللائحة وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سايمون كوفيني ووزير المال باسكال دونوهو إضافة إلى أعضاء في مجلس الشيوخ ونواب.

وقالت الوزارة الروسية إن “الحكومة الإيرلندية تدعم بدون شروط التدابير المقيّدة الأحادية الأجانب التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مواطنين روس وتهدف إلى عزل بلدنا على الساحة الدولية”.

ردًا على ذلك، كتب سايمون كوفيني في تغريدة أن إيرلندا “لن تعتذر لبقائها في صفّ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإلى جانب أوكرانيا ومن الجانب المشرق من التاريخ”.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير، موجة إدانات دولية ووابلًا من العقوبات ضد موسكو التي ردّت بحظر دخول مئات الشخصيات الغربية إلى أراضيها.

 

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