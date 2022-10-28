روسيا تعلن انتهاء عملية إجلاء المدنيين من خيرسون

المستقلة/- أعلن مسؤول في السلطات الموالية لروسيا أن عملية إجلاء المدنيين من منطقة خيرسون التي سيطرت عليها روسيا بجنوب أوكرانيا والتي تتعرض لهجوم أوكراني، قد “استكملت”.

أعلنت السلطات التي عينتها موسكو في خيرسون في 13 تشرين الأول/أكتوبر أنها بصدد إجلاء السكان من الضفة المكشوفة على نهر دنيبر إلى الضفة الأخرى ومن ثم إلى مناطق في روسيا أمام تقدم القوات الأوكرانية. ومن ثم فإن هذه العملية استكملت.

وكتب رئيس سلطات القرم المعيّن من موسكو سيرغي أكسيونوف في حسابه على تلغرام مساء الخميس إن “عملية تنظيم نقل سكان … نحو مناطق آمنة في روسيا استكملت”.

تصف أوكرانيا، التي تشنّ هجوماً في المنطقة وتحقق تقدمًا على جبهات أخرى، عمليات نقل السكان هذه بأنها “عمليات ترحيل”.

من جهته، قال أكسيونوف ناشراً صورة له على “تلغرام” إلى جانب نائب مدير الإدارة الرئاسية الروسية سيرغي كيريينكو “أنا سعيد لأنّ أولئك الذين أرادوا مغادرة المنطقة التي قصفتها القوات المسلّحة الأوكرانية، قد تمكّنوا من القيام بذلك، بسرعة وبكل أمان”.

وكان مسؤول خيرسون المعين من روسيا فلاديمير سالدو قد أكد الأربعاء أنّ 70 ألفاً من السكان على الأقل غادروا منازلهم في المنطقة خلال أقل من أسبوع.

ويأتي ذلك فيما أشارت القيادة العسكرية الأوكرانية في تقريرها اليومي الذي نُشر الجمعة، إلى أنّ “ما يسمّى إخلاء الأراضي المحتلّة مؤقتاً في منطقة خيرسون يتواصل”.