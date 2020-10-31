روسيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

المستقلة … اعلنت السلطات الروسية ومن خلال غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم السبت عن تسجيل 18 الف اصابة بفيروس كورونا.

تعتبر هذه الزيادة المفاجئة بعدد الإصابات في تركيا اليوم الثاني على التوالي بعد ان سجلت يوم أمس الجمعة اكثر من 18 الف إصابة أيضاً.

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وذكرت غرفة العمليات بأن روسيا سجلت يوم امس 18283 اصابة وهو ما يعتبر اعلى تسجيل للإصابات في روسيا منذ بدء الجائحة مطلع العام الحالي.

يذكر ان روسيا قد سجلت مليون و618116 إصابة مؤكدة، منها 27990 حالة وفاة و374712 حالة نشطة منذ بدء الجائحة ولغاية الآن.