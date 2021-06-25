روسيا تسجل أعلى درجات حرارة منذ أكثر من 104 أعوام

المستقلة/- بلغت درجات الحرارة في روسيا في اليومين الماضيين أعلى مستوياتها على الإطلاق في يونيو/حزيران، ووصلت إلى 34.8 درجة مئوية (94.6 فهرنهايت) في موسكو، محطمة درجة الحرارة القياسية التي تم تسجيلها في موسكو قبل 104 أعوام في الشهر عينه وبلغت 8.‏31 درجة.

وأجبرت موجة الحر المواطنين على الخروج من منازلهم واللجوء إلى الحدائق العامة والمسابح بحثا عن البرودة.

وقالت تانيا تريتياكوفا، مواطنة روسية كانت تبحث عن الظل تحت شجرة في متنزه موزيون بوسط موسكو: “إنه الجحيم، الجحيم الحقيقي”.

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