روسيا ترسل مركبة إغاثة لإنقاذ 3 رواد فضاء

المستقلة/- أعلنت روسيا أنها سترسل مركبة إغاثة إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة 3 أعضاء في طاقم مركبة سويوز تضررت جراء حادث تسرب في الشهر الماضي.

وتعرضت المركبة الفضائية “سويوز إم إس -22″، التي ترسو حالياً في محطة الفضاء الدولية، إلى تسرب هائل في سائل التبريد في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، وأظهرت الصور كميات من الجسيمات تتسرب إلى الفضاء من مؤخرة المركبة الروسية.

وبعد فحص حالة الجهاز، أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) أنها من الأفضل إرسال مركبة فضائية أخرى، وهي “سويوز إم إس-23″، لإعادة رائدي الفضاء الروسيين سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلاين، وكذلك رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو.

وقالت روسكوسموس في بيان “تقرر إرسال مركبة الفضاء سويوز إم إس -23 في 20 فبراير/ شباط 2023 من دون ركاب” لكن مع المعدات اللازمة. وكان من المقرر مبدئياً أن تقلع المركبة في 16 مارس/ آذار لنقل ثلاثة رواد فضاء آخرين إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا الأمريكية في هيوستن جويل مونتالبانو “لا نسمي مركبة سويوز هذه احتياطية”، بل هي مركبة “بديلة”.

وأضاف “في الوقت الحالي، الطاقم بأمان على متن المحطة”.

ولم يتم الإعلان عن موعد عودة الرائدين الروسيين والرائد الأمريكي، الذي كان مقرراً مبدئياً في 28 مارس/ آذار، ولكن مهمّتهم ستُمدد “أشهراً عدة”، على ما أعلن مدير الرحلات الجوية المأهولة في روسكوسموس سيرجي كريكاليوف خلال مؤتمر صحفي.

إلى ذلك، ستعود المركبة المتضررة إلى الأرض فارغة، ربما “في منتصف مارس/ آذار أو في نهايته”، وفق كريكاليوف.