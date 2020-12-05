روسيا تبدأ حملة تلقيح ضد فايروس كورونا

المستقلة.. أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا ، أن حملات التلقيح بدأت في مدينة موسكو وفي الجيش الروسي، مشيرة الى أنها ستشمل مجمل المناطق الروسية بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضحت غوليكوفا أن التلقيح سيكون طوعيا بحسب توجيهات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وسجلت روسيا 28.782 إصابة جديدة خلال 24 ساعة في رقم هو الأكبر على الإطلاق منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، ما يرفع عدد المصابين الإجمالي إلى 2.431.731 مصاباً بحسب إحصائيات وزارة الصحة.

أما لناحية الوفيات، سجّلت السلطات الصحية 508 وفيات ما يرفع العدد الإجمالي إلى 42.684.

أكثر من مليون إصابة في إيران

اما في ايران فقد أعلنت السلطات الصحية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات بسبب وباء كوفيد-19 تجاوز عتبة الخمسين ألف، وأنه تم تسجيل أكثر من مليون إصابة منذ بدء انتشار الوباء.

وسُجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 321 وفاة و12.151 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 50.016 والإصابات إلى 1.028.986. ومنذ أسبوعين تقريباً، فرضت السلطات الإيرانية إغلاقاً كاملاً في العاصمة طهران وغيرها من المدن الكبرى غير أن عدد الإصابات الوفيات لم ينخفض كثيراً.

المانيا : 483 حالة وفاة

قال معهد روبرت كوخ اليوم السبت، أن ألمانيا سجلت 483 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وهو ثاني أعلى رقم منذ بدء الوباء.

وسجّلت السلطات رقماً قياسياً يوم الأربعاء، عندما تم تسجيل 487 حالة وفاة.

كما رصدت الوكالة الحكومية الألمانية المسؤولة عن مكافحة الأمراض والوقاية منها 23318 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، وهو رقم أقل بقليل من يوم الجمعة (23449).

الولايات المتحدة: أكثر من 225 ألف إصابة خلال 24 ساعة

وسجلت الولايات المتحدة الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، رقماً قياسياً من الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بلغ 225,201 بحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز. وقالت الجامعة إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2500.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت اليهم من أجل ملازمة منازلهم.