روسيا توسع أهدافها في أوكرانيا ولم تعد تقتصر على دونباس

وزير الخارجية الروسي

المستقلة/-  نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “ريا نوفوستي” عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله يوم الأربعاء إن أهداف موسكو الجغرافية من “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا لم تعد مقتصرة على منطقة دونباس الشرقية بل تتضمن عددا من المناطق الأخرى.

ونقلت الوكالة أيضا عن لافروف قوله إن أهداف روسيا ستتوسع أكثر إذا قدم الغرب أسلحة بعيدة المدى لكييف.

كما أعلن مسؤول الخارجية الروسية أنه “لا طائل” من إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا “في الوضع الحالي” بينما تواصل موسكو هجومها في الدولة الموالية للغرب. وأكد لافروف “في الوضع الحالي، لا طائل منها”، في إشارة إلى محادثات السلام مع كييف.

وبعد دحر محاولة أولية للسيطرة على العاصمة كييف، قالت وزارة الدفاع الروسية في 25 مارس/ آذار إن المرحلة الأولى من العملية الخاصة اكتملت وإنها ستركز الآن على “تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس”.

وبعد أربعة أشهر تقريبا، استولت روسيا على لوغانسك، وهي واحدة من منطقتين تشكلان دونباس، لكنها مازالت بعيدة عن الاستيلاء على كامل المنطقة الأخرى وهي دونيتسك.

لكن قواتها استولت بالفعل على مناطق خارج دونباس، خاصة في منطقتي زابوريجيا وخيرسون الجنوبيتين، وتواصل توجيه ضربات صاروخية على مدن في أنحاء أوكرانيا.

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