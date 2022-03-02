روسيا: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة

المستقلة /- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة والرئيس الأميركي بايدن ذو خبرة وقال إنه لا بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية.

وأضاف لافروف في تصريحات لفناة الجزيرة : لدى روسيا كثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها.

وبين لافروف ان الغرب رفض التعامل مع مطالبنا بصياغة هندسة جديدة للأمن الأوروبي.

وأشار لافروف الى ان بلاده كانت مستعدة لهذه العقوبات ولكن لم تتوقع أن تستهدف الرياضيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين.

وشدد لافروف على ان القرم جزء من روسيا وغير قابلة للتفاوض.

وبين ان الشعب الأوكراني هو من يختار سلطته ولكن يجب أن تكون ممثلة لجميع القوميات في أوكرانيا.

وقال ان بلاده مستعدة لجولة ثانية من المفاوضات لكن الجانب الأوكراني يماطل بأوامر أمريكية بحسب قوله.

وأضاف : لا يمكن أن نسمح بوجود أسلحة هجومية في أوكرانيا تهدد أمننا ، موضحا ان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بما فيها كييف تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا، وان روسيا لن تسمح بامتلاك أوكرانيا سلاحا نوويا.