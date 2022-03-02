روسيا: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة

المستقلة /- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة والرئيس الأميركي بايدن ذو خبرة وقال إنه لا بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية.

وأضاف لافروف في تصريحات لفناة الجزيرة : لدى روسيا كثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها.

وبين لافروف ان الغرب رفض التعامل مع مطالبنا بصياغة هندسة جديدة للأمن الأوروبي.

وأشار لافروف الى ان بلاده كانت مستعدة لهذه العقوبات ولكن لم تتوقع أن تستهدف الرياضيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين.

وشدد لافروف على ان القرم جزء من روسيا وغير قابلة للتفاوض.

وبين ان الشعب الأوكراني هو من يختار سلطته ولكن يجب أن تكون ممثلة لجميع القوميات في أوكرانيا.

وقال ان بلاده مستعدة لجولة ثانية من المفاوضات لكن الجانب الأوكراني يماطل بأوامر أمريكية بحسب قوله.

وأضاف : لا يمكن أن نسمح بوجود أسلحة هجومية في أوكرانيا تهدد أمننا ، موضحا ان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بما فيها كييف تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا، وان روسيا لن تسمح بامتلاك أوكرانيا سلاحا نوويا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الزبيدى يقوم  بطلعة جوية فوق منطقة  الصخرة بناحية العزير

اخبار العراق

القبض على 6 متهمين اشتبكوا مع مفرزة امنية جنوب العمارة

اخبار العراق

مدير زراعة كربلاء يدعو الى فتح أسواق عالمية للتمور العراقية

اخبار العراق

الداخلية تعقد مؤتمراً موسعاً لشيوخ عشائر ميسان

اخر الاخبار

روسيا: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة

اخر الاخبار

بالأرقام.. روسيا تعلن خسائرها بأوكرانيا

اخر الاخبار

الحزن يخيم على السعودية بوفاة عز القحطاني فمن يكون؟

اخر الاخبار

الحزن يخيم على السعودية بوفاة عز القحطاني فمن يكون؟

اخر الاخبار

البلوغر التركي كوكسال يتسبب بغضب مجلس النواب والشعب المصري

اخر الاخبار

مطلقة منذ 12 عاما ولا تعلم بطلاقها!

اخر الاخبار

توقعات صادمة للمتنبئ الشهير نوسترداموس بخصوص حرب عالمية ثالثة

اخر الاخبار

وفاة بطل “عروس بيروت” بطريقة بشعة يتصدر الترند

اخر الاخبار

فنانة مشهورة تعبد الشيطان وهذا ما قامت به

اخبار العراق

مصرف الرشيد يطلق بطاقة مصرفية جديدة

اخبار العراق

السورجي : التحالف الثلاثي سيدعم احد المرشحين المستقلين لرئاسة الجمهورية

اخر الاخبار

دراسة تحدد الاغذية التي تساعدنا على الاعتناء بعظامنا والحفاظ على كثافتها

الاخبار

هوشيار يثني على قرار عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية