رواد المتنبي يحتفون بالكاتب سعيد الروضان وأنطولوجيا سرديات مملكة القصب

المستقلة/- احتفت رابطة بغداد العراق الثقافية، اليوم الجمعة، بالقاص والمترجم والباحث سعيد الروضان بمناسبة صدور كتابه الموسوعي (انطولوجيا سرديات مملكة القصب ميسان).

ونظمت الرابطة حفل توقيع للكتاب الصادر عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق على قاعة علي الوردي في المركز الثقافي البغدي، بشارع المتنبي .

وحضر الحفل الذي قدمه المسؤول الثقافي للرابطة الناقد أمين الموسوي، نخبة من الادباء والكتاب والمثقفين يتقدمهم الأمين العام لاتحاد ادباء العراق حنون مجيد، واستاذ المسرح عقيل مهدي، والقاص المعروف عبد الستار البيضاني، وآخرون من النخبة الثقافية ورواد شارع المتنبي.

وتحدث الكاتب عن الظروف التي واجهته اثناء اصدار الكتاب الذي استمر بكتابته سنتين مستعينا بعدد من الادباء الميسانيين المتواجدين في البلد او الذين هاجروا الى بلدان أخرى,

وأشاد الكاتب بدور اتحاد الادباء في العراق الذي تبنى عملية اصدار الكتاب بمشاركة المؤلف.

ودعا الادباء والمثقفين الذي قدموا مداخلات في الندوة الجهات الحكومية ولاسيما وزارة الثقافة الالتفات الى هذه المشاريع الانطولوجية الموسوعية لما تحمله من أهمية في توثيق الحياة الأدبية والثقافية والفنية في العراق وأيضا لاهميتها للدارسين في السنوات المقبلة متمنين ان يحذو كتاب آخرين حذو الروضان وتوثيق الحياة الثقافية في محافظات العراق.

وأشار القاص عبد الستار البيضاني الى أهمية ان تكون هناك توثيق وتجديد مستمر للحياة الأدبية كونها مستمرة بالخلق والابداع متمنيا من الكاتب العمل على اصدار طبعة ثانية، يدرج فيها بعض الأسماء التي سقطت سهوا من التدوين في هذا الكتاب لسبب او آخر.

وأجمع المتحدثون على أهمية الكتاب وشموليته واحتوائه على معلومات قيمة يجهلها العديد بشأن الادباء الذين ينتمون الى محافظة ميسان، ولا سيما الذين غادروها في وقت مبكر من حياتهم ليعيشوا في مناطق أخرى داخل العراق وخارجه.

فيما اشار القاص والصحفي نزار السامرائي الى أن ما يميز سعيد الروضان أنه كتب عن عالم يعرفه جيدا فهو ابن الوسط الادبي والثقافي في ميسان و جايل الكثير من الاسماء التي وردت في كتابه سواء من تعلم على يدهم او من كان معلما لهم، او الذين كانوا شبابا ورافق بدايتهم حين كان يرأس ملتقى الادباء الشباب في ميسان ابان ثمانينيات القرن الماضي. منوها الى ان هذا هو اول كتاب يوثق للسرد في محافظة ميسان بشكل واسع ويتناول اجيالا عدة من بداية القرن العشرين حتى عام 2021.