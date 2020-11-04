رواتب الموظفين…وزير المالية يحدد نهاية الاسبوع المقبل لاطلاقها

حدد وزير المالية علي علاوي ، موعداً متوقعاً لصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول الماضي ، فيما تعهد الوزير بعدم تكرار التاخير في حال الموافقة على قانون الاقتراض.

ونقلت قناة العراقية الاخبارية عن الوزير قوله وفي خبر عاجل ” سنتمكن من دفع الرواتب نهاية الأسبوع المقبل اذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض”.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، بأن مجلس النواب سيصوت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، يوم الاثنين المقبل.

وذكر المصدر إن “قانون العجز المالي، أو ما يسمى ( قانون الاقتراض)، سيمرر يوم الاثنين المقبل داخل مجلس النواب”.

وأضاف، أن “صرف الرواتب سيتم في نفس اليوم الذي يتم فيه التصويت على القانون المقدم من قبل وزارة المالية”.

وأشار الى أن “هذه المعطيات تأتي بعد اتفاق الحكومة والبرلمان، على المضي بتشريع القانون وحل أزمة تأخر الرواتب”، دون أن يفصح عن شروط تمرير القانون، أو المبلغ المحدد للاقتراض.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، يوم السبت المقبل، بعد إدراج فقرة مناقشة وقراءة قانون تمويل العجز المالي، على جدول أعماله.

وأكد وزير المالية، علي علاوي، في وقت سابق، أن البرلمان عندما يصوت على قانون الاقتراض، سيتم دفع رواتب الموظفين مباشرةً، لكن إذا لم يمرر القانون، فمن المحتمل أن توزع الرواتب بعد أسبوعين.

وأمس الثلاثاء، قال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن الأخير اتصل بالكتل السياسية من أجل إكمال التصويت على قانون الاقتراض، ليتم دفع الرواتب