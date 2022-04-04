رمضان 2022.. إعلان ميريام فارس يثير الجدل في مصر

المستقلة /- أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلًا واسعًا، بعد ظهورها في إعلان دعائي لإحدى الشركات العقارية في مصر.

وظهرت ميريام فارس خلال الإعلان وهي تؤدي بعض الرقصات، التي توقف عندها عدد من مستخدمي موقع “تويتر”، منتقدين ظهروها بهذا الشكل في شهر رمضان.

ميريام فارس شاركت في هذا الإعلان الدعائي رفقة الفنانين أبو وأحمد حاتم، وهو العام الثاني على التوالي الذي تظهر فيه خلال حملة دعائية لنفس الشركة.

وقبل أيام قليلة، نوهت “ميريام” إلى مشاركتها في الإعلان الدعائي للشركة العقارية، فنشرت صورة عبر حسابها بموقع “أنستقرام”، وعلقت عليها بقولها: “مستعدين لتشوفوا وتسمعوا الجزء الثاني؟ برأيكم مين حيغني معي هالمرّة؟

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رمضان 2022.. إعلان ميريام فارس يثير الجدل في مصر

اخر الاخبار

رغم تعدد أجزائه.. لماذا يحب الجمهور (الكبير أوي)؟

اخر الاخبار

كيفية الحصول على بشرة مشرقة في فصل الربيع

اخر الاخبار

تجسيد الفنان ياسر جلال شخصية السيسي بالاختيار 3 يثير تفاعلا

اخر الاخبار

ورطة جديدة لـ ويل سميث بعدما صفع كريس روك

اخر الاخبار

مسلسلات رمضان تحيي ذكرى بعض النجوم رغم رحيلهم عن عالمنا

اخر الاخبار

حكم صلاة التراويح للنساء بالمسجد.. 3 شروط تحسم الجدل

اخر الاخبار

حكم صلاة التراويح للنساء بالمسجد.. 3 شروط تحسم الجدل

اخر الاخبار

الجيش الإسرائيلي: مستعدون لحرب بغزة

اخر الاخبار

مشاهد إباحية لطلبة طب تشعل غضب دعاة ونواب بالكويت

اخبار العراق

فرق جوالة لمراقبة اسعار المواد الغذائية والخضروات في ميسان

اخر الاخبار

الحكومة الكويتية تعتزم تقديم ”استقالتها“ الى البرلمان

طب و صحة

4 مخاطر لتناول الأطعمة الغنية بالتوابل

اخر الاخبار

الصحافة الانجليزية : صلاح يتراجع عن مطالبه المالية التعجيزية ويقترب من التجديد لليفربول

اخر الاخبار

تعرف على فوائد التمور فى رمضان

اخبار العراق

اليابان تدعم عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنع التطرف العنيف في العراق

اخر الاخبار

الأنبار..وبنات آوى ..وكارثة (غياب) زعامات المكون السني!!