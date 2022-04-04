رمضان 2022.. إعلان ميريام فارس يثير الجدل في مصر

المستقلة /- أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلًا واسعًا، بعد ظهورها في إعلان دعائي لإحدى الشركات العقارية في مصر.

وظهرت ميريام فارس خلال الإعلان وهي تؤدي بعض الرقصات، التي توقف عندها عدد من مستخدمي موقع “تويتر”، منتقدين ظهروها بهذا الشكل في شهر رمضان.

ميريام فارس شاركت في هذا الإعلان الدعائي رفقة الفنانين أبو وأحمد حاتم، وهو العام الثاني على التوالي الذي تظهر فيه خلال حملة دعائية لنفس الشركة.

وقبل أيام قليلة، نوهت “ميريام” إلى مشاركتها في الإعلان الدعائي للشركة العقارية، فنشرت صورة عبر حسابها بموقع “أنستقرام”، وعلقت عليها بقولها: “مستعدين لتشوفوا وتسمعوا الجزء الثاني؟ برأيكم مين حيغني معي هالمرّة؟