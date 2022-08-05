رقم قياسي جديد بانتظار محمد صلاح في افتتاح الدوري الإنكليزي

المستقلة/- يسعى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لتسجيل هدف على الأقل في مباراة فولهام غدًا السبت، لمعادلة الرقم القياسي لأكثر الهدافين في الجولات الافتتاحية بالدوري الإنكليزي الممتاز ‘البريميرليج’ عبر التاريخ.

ويبدأ ليفربول، الذي يضم صلاح، موسمه في الدوري الإنكليزي الممتاز بملاقاة فولهام ظهر غدٍ السبت، على ملعب ‘كرافين كوتاج’.

ومن المتوقع أن يلعب صلاح، الذي جدد تعاقده مؤخرًا، ضمن التشكيل الأساسي لفريقه في الجولة الافتتاحية للموسم.

وسجل صلاح 7 أهداف في الجولات الافتتاحية للدوري الإنكليزي، خلال المواسم الخمسة التي قضاها في إنكلترا.

ويتساوى صلاح مع كل من جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، وسيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق، وتيدي شيرينجهام، هداف مانشستر يونايتد السابق، في المركز الثاني بقائمة الأكثر تهديفًا في الجولات الافتتاحية، حسب شبكة ‘أوبتا’.

بينما يتصدر القائمة الثلاثي ألان شيرر، نجم نيوكاسل السابق والهداف التاريخي للبريميرليج، وفرانك لامبارد، نجم تشيلسي السابق ومدرب إيفرتون حاليًا، وواين روني، هداف مانشستر يونايتد السابق.

ويمكن لصلاح وفاردي فقط معادلة الرقم القياسي هذا الموسم، بعد اعزال أجويرو وشيرينجهام.

ويعتبر صلاح اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز الذي تمكن من التسجيل في المباراة الافتتاحية لـ5 مواسم متتالية.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

بيلوسي تواصل اغضاب الصين .. وبكين تقرر معاقبتها

اخر الاخبار

“بتهمة خيانة”.. روسيا تعتقل مسؤولا كبيرا في برنامج الصواريخ

اخر الاخبار

أبوظبي تستضيف النسخة الأولى من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات…

اخبار العراق

كربلاء تدعو الأجهزة الأمنية التعامل الحسن مع وافدي زيارة عاشوراء

اخبار العراق

ملتقى استثماري يتكفل بدعم نادي كربلاء

اخبار السعودية

السعودية تكرم 12 أديباً ضمن مسابقة عبدالرحمن المشيقح الأدبية العالمية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بيلوسي تواصل اغضاب الصين .. وبكين تقرر معاقبتها

اخر الاخبار

رقم قياسي جديد بانتظار محمد صلاح في افتتاح الدوري الإنكليزي

اخبار العراق

كربلاء تدعو الأجهزة الأمنية التعامل الحسن مع وافدي زيارة عاشوراء

اخبار العراق

ملتقى استثماري يتكفل بدعم نادي كربلاء

اخبار السعودية

السعودية تكرم 12 أديباً ضمن مسابقة عبدالرحمن المشيقح الأدبية العالمية

اخر الاخبار

التعاون الإسلامي تدعو لإحياء اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية

اخر الاخبار

قاسم إسطنبولي يُطلق مهرجان طرابلس المسرحي الدولي

اخر الاخبار

قاسم إسطنبولي يُطلق مهرجان طرابلس المسرحي الدولي

الاخبار

طقس العراق : انخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

نادي تشيلسي يسعى للتعاقد مع مهاجم برشلونة بيير إيمريك أوباميانج

اخر الاخبار

شركة ”غوغل“ تسمح للتجار بإضافة تصنيف ”مملوكا لآسيوي“

اخر الاخبار

تقارير : نادي برشلونة طلب من الثنائي جيرارد بيكيه وبوسكيتس تخفيض راتبهما

اخر الاخبار

”فيراري“ الإيطالية تعلن عن خطتها بالتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة

اخر الاخبار

دراسة تثبت.. وجود علاقة بين انخفاض رواتب الموظفين وتدهور مستويات ذاكرتهم

اخر الاخبار

الذكاء الاصطناعي يفتح حقبة جديدة من الأبحاث البيولوجية

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط اليوم الخميس

اخر الاخبار

لوبان تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا