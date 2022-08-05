رقم قياسي جديد بانتظار محمد صلاح في افتتاح الدوري الإنكليزي

المستقلة/- يسعى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لتسجيل هدف على الأقل في مباراة فولهام غدًا السبت، لمعادلة الرقم القياسي لأكثر الهدافين في الجولات الافتتاحية بالدوري الإنكليزي الممتاز ‘البريميرليج’ عبر التاريخ.

ويبدأ ليفربول، الذي يضم صلاح، موسمه في الدوري الإنكليزي الممتاز بملاقاة فولهام ظهر غدٍ السبت، على ملعب ‘كرافين كوتاج’.

ومن المتوقع أن يلعب صلاح، الذي جدد تعاقده مؤخرًا، ضمن التشكيل الأساسي لفريقه في الجولة الافتتاحية للموسم.

وسجل صلاح 7 أهداف في الجولات الافتتاحية للدوري الإنكليزي، خلال المواسم الخمسة التي قضاها في إنكلترا.

ويتساوى صلاح مع كل من جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، وسيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق، وتيدي شيرينجهام، هداف مانشستر يونايتد السابق، في المركز الثاني بقائمة الأكثر تهديفًا في الجولات الافتتاحية، حسب شبكة ‘أوبتا’.

بينما يتصدر القائمة الثلاثي ألان شيرر، نجم نيوكاسل السابق والهداف التاريخي للبريميرليج، وفرانك لامبارد، نجم تشيلسي السابق ومدرب إيفرتون حاليًا، وواين روني، هداف مانشستر يونايتد السابق.

ويمكن لصلاح وفاردي فقط معادلة الرقم القياسي هذا الموسم، بعد اعزال أجويرو وشيرينجهام.

ويعتبر صلاح اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز الذي تمكن من التسجيل في المباراة الافتتاحية لـ5 مواسم متتالية.