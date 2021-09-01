رفع التجاوزات بين أغلبية داعمة للحملة وآخرى مستاءة

ابراهيم الخليفة

أن رصد ردود الأفعال عبر وسائل الإتصال الجماهيري بما في ذلك منصات التواصل الإجتماعي ” التي أصبحت بمثابة مقياس للرأي العام للجمهورحيال أيً قضية أو مسالة” ، للقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوجوب رفع كافة أنواع التجاوزات وعلى مستوى محافظات البلد ،على أثر مقتل مدير بلدية مدينة كربلاء عبيرسليم بتاريخ العاشر من آب 2021 ، والذي أصبح عنواناً للحملة الوطنية هذه ، يلاحظ انها تحظى بتأييد يكاد أن يكون جامعا من الشارع ومن مختلف الفئات العمرية وشرائح المجتمع، وبشكل ملفت للنظر، وأن وجد أعتراض على ذلك فهو على آلية التنفيذ، وليس على هدف الحملة إلا من بعض المتجاوزين أنفسهم أو ممن يتعاطف معهم ،أو لأغراض سياسية نكاية بالكاظمي. لقد جاءت الحملة التي طال انتظارها بعد أن غزت التجاوزات الشوارع العامة و شوهت منظرها، كذلك اماكن التسوق فضلا، عن المحلات السكنية والتي هي الأهم واختفى مفهوم الرصيف واندثر. وأعطت أنطباعاً أن شريعة الغاب هي السائدة حيث لم يعد أحد يُعير أهمية للقانون أو النظام.

وجد الرصيف من أجل تأمين السير الآمن والهادىء للمواطنين ،لكن التجاوزات عليه فاقت التوقع وأعطت انطباعا غير حضاريا وصورة سلبية عن البعض من المواطنين، وشوهت البيئة السكنية.نالت هذه الحملة اهتمام الرأي العام وبدأ ينظر اليها بأنها أول خطوة شجاعة وبأتجاه الطريق الصحيح نحو إعادة الاعتبار للقانون وهيبة الدولة في بغداد ومراكز المدن الأخرى مع أنها جاءت متأخرة، بعد ان غرقت البلاد في فوضى التجاوز.

أخذ التجاوز على الرصيف شكلان، الأول يتم تسيجه وجعل منه حديقة لكن دون ان يترك اي مجال للمشاة ، إما الثاني وهو الأكثر خطورة وإيذاء عندما يتم أيضا تسيجه والبناء فيه ليصبح بعد ذلك جزء من المنزل دون اي وجه حق او مبرر أخلاقي او قانوني.

رافق الحملة وعبر منصات التواصل، سيل من الآراء بين المؤيدين والمعارضين ، ومن الآراء التي تم رصدها ، نورد بعض النماذج ..” خلي يأتون للاعظمية صارت ماصخة” يطالب صاحب هذا الرأي أن تنتقل حملة رفع التجاوزات إلى حي الأعظمية، وهذا دليل على اتساع رقعتة ، بينما يقول شخص آخر” يفترض رفع الأنقاض بعد رفع التجاوزات ” وهذا مؤشر على أن أجهزة الأمانة تقوم برفع التجاوز دون أن تقوم بتنظيف المكان من المخلفات اذ يفترض بها أن تنظف المكان عندما ترفع اي تجاوز حسب وجهة نظرهِ. هذا رأي عبر فيه كاتبه عن امتعاضه من الحملة” حسبي الله ونعم الوكيل عليكم متخافون الله ليش هيج ببيوت الناس متكول طفل طالع لو أمرأه”.و هذا رأي يعبربه كاتبه عن حجم التجاوز الكبير الذي امتد حتى الرصيف”ياربي دخيلك يوم كل بغداد يشيلون منها التجاوزات اخذوا الرصيف ورجعوا للشارع” هذه اشارة على حجم التجاوز ليس فقط على الرصيف وانما شمل الشارع العام.

رأي اخر يقول فيه كاتبه” البيوت متجاوزة على الشارع حيل بيهم لكن جماعة الجنابر وفروا لهم ساحات خاصة وبعدين فلشوا براحتكم، وهنا يقترح صاحب الرأي على إيجاد أماكن لأصحاب الجنابر لتنظيم عملهم وأدامة حياتهم .رأي آخر يقول كاتبه ” حملة شتوية على مود الرصيف لآن راح تفيض الشوارع والرصيف اخذيه الجماعه، بارك الله بيكم كلهم فلشوهم نريد نشوف العراق مثل الإمارات”، حيث يطمح صاحب الرأي وهو داعم للحملة بأن تكون بغداد مثل دولة الإمارات .”شوكت يوصل للقادسية، هذا رأي مواطن اخر ويدل على أن منطقة القادسية وهي من الاحياء الراقية ضاقت ذرعا بالتجاوزات، والمواطنون تواقون لأن يروا جهود الامانة قد وصلت المنطقة. مواطن آخر يقول ” ننتظركم بالبياع انقذونا منهم” اي انقذوا المنطقة من جشع وطماع المتجاوزين،رأي اخر يقول ” شوكت يوصلنا الدور ان شاء الله فدوة لعمركم” رأي آخر يعبر فيه كاتبه أيضا عن استغرابه من حجم التجاوز” الله يساعدهم راح يفلشون بغداد كلها”.

رأي آخر ينتقد فيه اجراءات الحكومة “ان مشاكل العراق تم حلها كلها ولم تبقى إلا مشكلة المتجاوزين، زين اعطني تبليغ قبل هل الخراب ” بمعنى على الأجهزة البلدية أن تبلغ المتجاوزين قبل عملية رفع التجاوز، رأي آخر يقول ” هل خلصت الحلول عندكم ” بمعنى على الحكومة ان تبحث عن خيارات أخرى لهذه الظاهرة او المشكلة دون اللجوء للهدم”، “عاشت ايدكم والله، استمروا والله، يستاهلون ليش تجاوزوا” هذا رأي مواطن يدعم الحملة ويحمل مسؤولية ذلك على المتجاوزين أنفسهم ..”افتهمنا تجاوزات بس هيج تصرف همج وخالي من الإنسانية هاي البيوت لها حرمتها ولو العراقيين ما بقت عدهم غيره،هذا رأي يعبر به كاتبه عن امتعاضه من الآلية التي يتم من خلالها رفع التجاوز . رأي آخر يعبر فيه كاتبه عن مساندته للحملة” متى ينظفون العراق كله من المتجاوزين” .

كما تبين من الرصد أن العديد من المتجاوزين يطالبون القوة المنفذه للواجب بكتاب رسمي برفع التجاوز، هذا مطلب غير قانوني لان المتجاوزين تجاوز عددهم عدة آلاف في المدينة الواحدة، ليس من السهوله توفير هذا العدد الكبير من الكتب، اذ يفترض أن تكون هنالك اوامر مركزية’ تصدر عبر وسائل الإعلام تخص بها المتجاوزين والفرق واضح بين من هو متجاوز ومن هو غير ذلك، كما كشف الرصد بأن بعض المتجاوزين يدعون بأن القوة المنفذة لرفع التجاوز تطالبهم بمبالغ مالية لاستثنائهم من ذلك، وهنا يفترض بالجهات الرقابية متابعة الموضوع وإنزال العقاب’ بالشخص المطالب بالمبلغ المالي، وفي حال تبين أن ذلك حالة كيدية’ يفترض احالته للقضاء.. وهذا رأي مواطن آخر يقول فيه” امين بغداد اخي أنظر إلى افرع العاصمة مثلا حي اور لايوجد رصيف أمام البيوت فهو عبارة عن حاجز من الجنكو ليش هذا مو حق عام للطفل وكبار السن والنساء لازم أن يطبق القانون كل شخص يعرف ماله وما عليه، وأبقى اقول هذا حق عام لي ولك” هذا مؤشر على حجم التجاوز وانعكاساته السلبية في أحياء بغداد.

يتضح من ذلك أن أغلب العراقيين تواقين لأن يروا مدنهم وازقتها السكنية عادت لوضعها الطبيعي متلئلئة نظيفة خالية من التجاوزات ومنغصات السير فيها ،لكن هناك من يتباكى على رفع التجاوزات عن الارصفة بحجة ان المتجاوز هو إنسان فقير لايملك قوت يومه، في الواقع هذا الرأي منافي للواقع، وهل يحق للفقير مالم يحق لغيره بالاستحواذ على الممتلكات العامة وسلب حقوق مواطنيه من المارة في أستخدام الرصيف باي وجه حق ، وتحت أيً مبرر لانه يخلق حالة من النفعيين والانتهازيين ، نحن لا ننفي وجود عوائل فقيرة لكن يفترض بهذه العوائل تكتفي بقطعة الأرض التي ظمن القانون لها منزل للسكن ، وان لا تتجاوز على شبراً من المال العام مع ان من استولى على الرصيف ليسوا من الفقراء وانما هناك عوائل مترفة ، ويملكون منازل فارهة،كما ان المتباكين على رفع التجاوزات هل يتسامحون مع من يتجاوز على أملاكهم ولو 5سم وهناك من اعترض على سلك الكهرباء المار من فناء داره.

تتم الكثير من التجاوزات وخاصة على عقارات الدولة بالموافقة والتنفيذ من قبل جهات متنفذة حزبيا ، سياسياًأومن القوة الخارجة عن القانون لاغراض ربحية نفعية أو تجارية كما بين ذلك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ 25 آب. أن الذي اذكى ثقافة التسلط على المال العام هو غياب المحاسبة القانونية وتقاعس الاجهزة الرقابة عن اداء واجبها لاسباب عدة ، وهنا دعوة للمواطن بأن لايقع ضحية الاستغلال والغش والخداع والتضليل والطمع في بعض الأحيان فعندما تضعف وتهتز هيبة الدولة تظهر هكذا ظواهرسلبية وهذا نابع من عدم شعور المواطن بالمسؤولية الوطنية بل تغليب المنطق النفعي والفئوي على المصلحة الوطنية . وبما ان التجاوز على الارصفة والاماكن العامة قد شوه الصورة النمطية الجميلة للمدينة وحرم على المواطن ممارسة حقه الطبيعي والشرعي في استخدام الرصيف بحرية وأمان في تنقلاته فقد واجهت حملة رفع التجاوز ترحيب كبير باعتباره إيذانا باسترجاع الدولة هيبتها وسيادتها .

ان الاشخاص المتضررة مصالحهم والمرفوعة تجاوزاتهم سيلجأون للتضليل والكذب وتشويه أهداف الحملة والنتائج المرجوة منها ، و يطالبون الحكومة بتعويضهم عن رفع تجاوزاتهم ، اذ يفترض بالحكومة ان تفرض عليهم غرامات جراء اغتصابها وتجاوزهم على الملكية العامة ، لكنها فضلت الركون للجانب الإنساني في التعامل مع الظاهرة كما عبر اغلب المواطنين بضرورة شمولية وعدالة رفع التجاوزات وعدم اختصارها على فئة دون اخرى او منطقة دون سواها، وبما ان للتشجير اهميته في جمالية المدين فهناك مقترح بدلا من تجريف الحدائق المتجاوزة امام المنازل ان يتم فرض رسم عليها يدفع سنويا لتعظيم موارد الامانة باعتبارها أملاك مؤجرة ، حالها حال المشاتل، شرط ان يبقى جزء من الرصيف ممشى للمارة .أن التأييد الشامل للحمله دعم ضمني من الشارع للقائمين عليها بالاستمرار بها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها. كما مطلوب من الإعلام ، منظمات المجتمع المدني ، قادة الرأي ورؤساء الكتل السياسية المنحازين لتعزيز هيبة الدولة والحفاظ على الأملاك العامة دعم الحملة وحث قواعدهم الجماهيرية من المتجاوزين برفع تجاوزاتهم ، والسؤال هل تفي الحكومة بوعودها برفع كل التجاوزات بالطرق القانونية ، وان نرى مدننا قد غادرت هذه الفوضى . واسترد النظام والقانون هيبته واختفاء ظواهر التخلف والفوضى وأغتصاب الاملاك العامة تحت مختلف عناوينها .