رغم وفاتها .. دلال عبد العزيز مع ابنتها دنيا بمسلسل في رمضان

المستقلة /- شاركت الممثلة المصرية الراحلة ​دلال عبد العزيز​ في تصوير مسلسل “​عالم موزاي​” مع ابنتها ​دنيا سمير غانم​، ومن المفترض أن يتم عرض آخر أعمال الراحلة في الموسم الرمضاني المقبل عام 2022 على الرغم من رحيلها، حيث يعتبر البعض أن آخر أعمالها مسلسل “​ملوك الجدعنة​”، أو فيلم “​فرق خبرة​”.

وكانت دلال عبد العزيز صورت عددا كبيرا من مشاهد العمل قبل أن تتعرض لوعكة صحية فى أبريل الماضي، وتم تغيير السيناريو ليتناسب مع دورها، فيما سيمثل “عالم موازي” عودة جديدة للفنانة دنيا سمير غانم بعد غياب 3 سنوات.

وقدمت الراحلة دورا مميزا في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مسلسل “ملوك الجدعنة” كما شاركت في فيلم “​تسليم الأهالي​”، الذي من المفترض أن يعرض أيضا في أول يوم من عيد الفطر المبارك 2022، مع ابنتها دنيا و​هشام ماجد​ وبيومي فؤاد ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمى سمير غانم ولوسي وآخرين.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي معبّرين عن حبهم الكبير للممثلة الراحلة برفع “هاشتاغ” تحت عنوان “الغائبة الحاضرة” تزامنا مع انتشار أنباء عرض مسلسل وفيلم لها في الموسم الرمضاني المقبل.

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