رغم صدور قرار المحكمة الاتحاديَّة.. البرلمان يستعد لقراءة قانون الدعم الطارىء

رغم صدور قرار المحكمة الاتحاديَّة.. البرلمان يستعد لقراءة قانون الدعم الطارىء
المستقلة/-يستعدّ البرلمان اليوم الخميس، لقراءة قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” قراءةً أولى، ورغم صدور قرار المحكمة الاتحاديَّة الأخير بإيقاف القانون وعدم المضي بتشريعه كونه صادراً عن حكومة تصريف أعمال يومية، إلا أنَّ البرلمان قدّم القانون مجدداً عن طريق اللجنة المالية النيابية، مع توقعات بعراقيل كبيرة ستعترض تمريره من بينها إمكانية الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق مواد دستورية وقانونية، مع تحفظات ورفض من عدة نواب للمسودة الجديدة للقانون.
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