رغم انتقادات ترامب المستمرة لها .. الصومالية ولهان عمر تفوز بمقعدها

فازت النائبة الديمقراطية من اصول عربية صومالية الهان عمر بمقعدها مرة اخرى.

ولهان عمر ‏من مواليد الرابع من أكتوبر 1981، هي سياسية أمريكيّة من مينيسوتا ذات أصل صومالي.

بدأت اله‍ان تُحقق شهرة على المستوى المحلّي – في الداخل الأمريكي – منذُ عام 2016 أثناء انتِخابها عضو في مجلس نواب مينيسوتا عن الحزب الديمقراطي ممّا يَجعلها أول صومالية-أمريكية تُنتخب في هذا المنصب في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وجه هجوما حادا على نائبة الكونغرس من الحزب الديمقراطي إلهان عمر بعبارات وُصفت بالعنصرية وذلك خلال مؤتمر انتخابي عقده الرئيس بمدينة “موون تاون شيب” بولاية بنسلفانيا شمال شرقي أميركا ردود فعل واسعة، وقد ردت النائبة على تصريحات ترامب بالقول “لماذا أنت مهووس بي؟”.

وقد ردت النائبة عن ولاية مينيسوتا (شمال وسط) إلهان عمر، وهي صومالية الأصل، على تصريحات ترامب قائلة “بداية، هذه بلدي وأنا عضو بالمجلس الذي طعن فيك، ثانيا لقد فررت من الحرب الأهلية وأنا بالثامنة من عمري، لا يُدير طفل بالثامنة من العمر دولة على الرغم من أنك تُديرها كأحدهم”، وذلك في إشارة إلى الحرب الأهلية في الصومال التي حدثت في تسعينيات القرن الماضي.