رغم العواقب .. وزارة الإعمار تنفذ مشاريع طرق كبرى خلال سنة واحدة

المستقلة /- تمكنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة خلال مدَّة سنة ماضية من عمرها وفق البرنامج الحكومي، من تسخير إمكانيات الشركات التابعة لها في إنتاج المقاطع الكونكريتية والقواطع الحديدية الداخلة في تشييد وتأهيل وصيانة العشرات من مشاريع الطرق والجسور والبنى التحتية المنفذة عليها في عدَّة محافظات.

وذكر المركز الإعلامي التابع للوزارة في حديث لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة, أنه “وضمن إجراءات معالجة التحديات الاقتصادية والمالية، قامت شركات الوزارة المتخصصة بعمليات تأهيل وصيانة لورش العمل ومعامل الكونكريت التابعة لها لضمان الاستفادة القصوى منها لتلبية احتياجات المشاريع التي تنفذ من قبل الوزارة، فضلاً عن قيامها بتصنيع العديد من المقاطع الحديدية المتخصصة ولا سيما التي استعملت في إعمار الأبنية والجسور المتضرِّرة في المناطق المحرَّرة وباقي مناطق البلد إسهاماً منها في تعظيم مواردها بالاعتماد على الجهد الوطني”.

وقامت دائرة الطرق والجسور، احد تشكيلات الوزارة، بوضع خطط سنوية لتحسين وتوسيع شبكة الطرق والجسور بما يتلاءم مع زيادة أعداد المركبات ومستخدمي شبكة المواصلات والحركة التجارية.

كما تمَّ إعداد دراسة للمشاريع الستراتيجية التي تُغطي عدداً من المحاور الأساسية في شبكة الطرق والجسور من خلال طرح 11 مشروعاً كفرصة استثمارية، منها إنشاء الطريق الرابط بين بغداد ومجمع مدينة بسماية السكني بطول20 كلم، وإنشاء جسر وطريق المدائن، الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد بطول 94 كلم لتسهيل المرور من جميع المحافظات إلى العاصمة من دون الدخول إلى المناطق، وإنشاء جسر الكريعات المعلق مع مقترباته 2.6 كلم (ربط جانبي الكرخ والرصافة)، طريق المرور السريع رقم (2) بطول 508 كلم (بغداد – صلاح الدين – ديالى – أربيل – نينوى – دهوك)، الطرق المؤدية إلى منفذ عرعر الحدودي 380 كلم كربلاء- بغداد، إنشاء طريق المرور السريع رقم (3) بطول 235 كلم والمحافظات المستفيدة (واسط- بابل-كربلاء- بغداد).

وكذلك إنشاء الطريق الحولي في كربلاء 66.5 كلم لتسهيل دخول الزائرين من جميع المحافظات في المناسبات الدينية، الطريق الحولي لمدينة الحلة بطول 36 كلم (بابل- النجف – كربلاء – الديوانية – بغداد)، تنفيذ الطريق الرابط بين طريق المرور السريع رقم (1) ومدينة كربلاء المقدسة بطول 17.5 كلم، إنجاز تحويلة مدينة طوز خرماتو 8 كلم (صلاح الدين- بغداد- ديالى-كركوك).