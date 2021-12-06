رغم العروض المغرية… الاطار التنسيقي يستمر بالطعن بنتائج الانتخابات

المستقلة/-أكد الإطار التنسيقي،استمرارها بنهجها في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية، فيما كشفت عن رفضها عروضا مغرية مقابل التراجع عن الطعون المقدمة أمام المحكمة الاتحادية.

وقال عضو الإطار التنسيقي أحمد عبد الحسين في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “من بديهيات الإطار التنسيقي الاستمرار في الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الاتحادية بالرغم من العروض والمغريات التي عرضت عليه”.

وأضاف عبد الحسين، أن “هناك تحركات مكوكية سابقة لإقناع الإطار التنسيقي بالحصول على مقاعد اضافية ومكاسب حكومية الا اننا في الطار رفضنا ذلك”.

وأشار إلى أن “موقنا في قوى الإطار التنسيقي ثابت وهو ادانة العملية الانتخابية وما رافقها من عمليات تزوير واسترجاع الأصوات المسروقة”.

وكانت حركة حقوق العراقية أكدت في وقت سابق، ثبات موقفها حيال نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، مشيرة الى ان النتائج لم تعبر عن ارادة الناخب.