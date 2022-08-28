رغم التعاقد مع 5 لاعبين.. مدرب برشلونة يسعى لتجديد عقود لاعبيه

المستقلة /- لا يزال تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، يسعى لتدعيم صفوف فريقه رغم التعاقد بالفعل مع خمسة لاعبين جدد، وتجديد عقود لاعبين حاليين وتسجيل المدافع الفرنسي جول كوندي.

واعتمد النادي الكتالوني على المهاجمين روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا ولاعب الوسط فرانك كيسي والمدافع أندرياس كريستنسن في أول مباراتين في الليغا، كما أنه جدد عقدي الفرنسي عثمان ديمبلي ولاعب الوسط المدافع سيرجي روبرتو.

وكان على برشلونة أن يفي بسقف رواتب رابطة الدوري لتسجيل التعاقدات الجديدة، لكن العديد من ”الروافع الاقتصادية“ بما في ذلك صفقات استثمار جديدة أطلقت التمويل بعد تفعيل الرافعة النهائية.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن تشافي يسعى للتعاقد مع أربعة لاعبين جدد في الجناحين الأيمن والأيسر، إذ إنه يريد التعاقد مع ماركو ألونسو مدافع تشيلسي وكذلك خافي غالان لاعب سيلتا فيغو.

وفي الجانب الأيمن ابتعد الأمريكي سيرجينو ديست عن اهتمامات تشافي وهو يبحث عن بديل، والمرشح الأول لهذا المركز هو خوان فويث، لاعب فياريال، لكن المغالاة المالية في طلبات ناديه أجلت حسم الصفقة، حيث يطلب فياريال 20 مليون يورو.

ويبرز الإسباني هيكتور بيليرين اللاعب السابق في فريق الشباب والذي يمكن أن ينضم من آرسنال مجانا، كما يوجد جناح ستاد رين الفرنسي هاماري تراوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتفقت فيه كافة الأطراف على صعوبة التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، الذي أغلق الباب أمام رحيل اللاعب، لكن لا يزال برشلونة يحتفظ ببصيص من الأمل.

ويتخذ النادي عدة خطوات أخرى لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون للوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف، ويأمل في أن البيع المحتمل للاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ والثنائي الهجومي المؤلف من بيير-إيمريك أوباميانغ وممفيس ديباي يمكن أن يجعل هذا ممكنا.

وبعد أن حصد أربع نقاط من أول مباراتين له، يتأخر نادي برشلونة بفارق نقطتين عن البطل والمنافس التقليدي ريال مدريد، الذي سيلعب أيضا في برشلونة يوم الأحد، لكن على بُعد ثمانية كيلومترات جنوب كامب نو، على ملعب كورنيا-إل برات أمام إسبانيول.

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