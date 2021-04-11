رغم الترويج.. منع عرض المسلسل الأردني “أم الدراهم” لهذا السبب

المستقلة/ – منى شعلان/ تسبب قرار التلفزيون الأردني بمنع عرض مسلسل “أم الدراهم” الأردني خلال السباق الرمضاني المقبل، في غضب كبير من جانب صناع العمل، خاصةً بعد الترويج له عبر شاشة التلفزيون الأردني.

من جانبه عبر الكاتب زكي مارديني، مؤلف مسلسل “أم الدراهم”، عن غضبه الشديد لمنع عرضه ، خاصةً وأن العمل يناقش قضايا واقعية تلامس الوجدان العربي والانساني، على حد قوله.

وقال مارديني في منشوره له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :إننا محكومون بالصمت،يبدو أن لعنة الرفض أو المنع من العرض أو في أحسن الأحوال إخفاء المسلسل في الأدراج وعدم تسويقه، ستبقى ملازمة لكل الأعمال التي ترفع سقف التحدي وتناقش القضايا الحقيقية التي يجب أن تطرح على الشاشات، بعيداً عن البلطجة والشبرية والخيانات والحب التركي.

وتابع:” بدأً من مسلسل زوال الذي حظي بدعم شجاع من الاستاذة ديانا جبور فتم إنتاجه ولكن بعد تركها لمؤسسة الانتاج التلفزيوني أصبح العمل من الانتاجات غير المرغوب بها، وفي هذا العام تحديداً ترفض الرقابة السعودية إجازة تصوير مسلسل من تأليفي.

وأضاف:” وهنا الطامة الكبرى يمنع التلفزيون الأردني عرض مسلسل أم الدراهم بعد أن تم الترويج له عبر القناة، لأنه يناقش قضايا حقيقية تلامس الوجدان العربي والإنساني، ولا أخفيكم سراً أننا عملنا بكل حرص و بسقف حرية منخفض جداً حتى يجاز عرض العمل، لكن يبدو أنه حتى الهمس أصبح ممنوعاً من قبل أسياد الأقنية.

واختتم قائلاً:”على النقيض، معظم النصوص التي لا تعالج شيئاً بل تصطنع القصص والحبكات (لي بعضها ولا أبرئ نفسي) فهي تباع بسرعة غريبة وتحظى بصداً يصم الآذان،إلى متى سنبقى محكومين بالتفاهة وإلى متى سنظل نكتب ما لا نحبه ولا نقتنع به؟.

وبدوره كشف الفنان ساري الاسعد، نقيب الفنانين السابق،عن السبب الحقيقي وراء منع مسلسل “أم الدراهم” من منشورًا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً:”تم استبعاد مسلسل “أم الدراهم” من دورة رمضان، علما أن التلفزيون على مدار عشرة أيام وهو يروج للعمل، متسائلا:” هل يجوز في علم الادارة أن تعلن عن منتج مرفوض؟!.

وتابع قائلاً:”السبب يا جماعة الخير…. يقولون المسلسل يحمل مضمون سياسي.. افعلوا ما شئتم لن نكفر بهذا الوطن”.

وكان التلفزيون الأردني قد قرر منع مسلسل “أم الدراهم” من العرض، بعد مرور عشرة أيام على الترويج له، بعد أن كان من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، لأسباب لم يوضحها حتى الآن.