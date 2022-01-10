رغم الاعتراض على النتائج.. السفارة الأميركية تهنىء الحلبوسي

المستقلة /- وجهت السفارة الأميركية لدى بغداد، رسالة تهنئة إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله، لتسنمهم مناصبهم الجديدة.

وقالت السفارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، “ترحّبُ الولايات المتحدة بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي والذي يُعدُ جزءًا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية، نتقدّم بأحرّ التهاني لرئيس مجلس النواب المُعاد انتخابه محمد الحلبوسي وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله”.

واضافت، “وبالنظر إلى الدور المُهم الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين، فإننا نشارك الأمل في أن يشرع قادةُ العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المُهم والمُتمثّل في الاستمرار في حماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية والتصدي للتحديات المُلِحّة التي تواجه العراق والمنطقة حالياً”.

وختمت، “يحدونا الأملُ في أن تعكسَ الحكومة الجديدة فور تشكيلها إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق”.