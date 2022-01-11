رغم الاعتراضات.. الحلبوسي يتلقى تهنئة من رئيس مجلس الشورى الإيراني

المستقلة /- هنأ رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، محمد الحلبوسي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب الجديد.

وجاء في البرقية التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء، “انني على ثقة بان العلاقات الاخوية الثنائية ستشهد المزيد من النمو والتطور في مختلف المجالات بدعم واسناد من برلماني البلدين”.

واضاف، ان “التعاون البرلماني كجزء مهم من العلاقات الودية بين طهران وبغداد سيؤدي للمزيد من ترسيخ وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الاصعدة”.

ووجه قاليباف، “الدعوة لنظيره العراقي لزيارة طهران”، معربا عن “امله بان تتم هذه الزيارة في اقرب فرصة ممكنة، داعيا الباري تعالى بموفور الصحة والنجاح له والسعادة والازدهار للشعب والحكومة في البلد الصديق والمسلم والجار العراق”.