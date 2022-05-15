رغد صدام حسين توجه رسالة لـ بن زايد

المستقلة/- علّقت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، على انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات.

وكتبت رغد مهنئة، في حسابها عبر تويتر : “سمو الشيخ محمد بن زايد، الأخ أبو خالد المحترم @MohamedBinZayed أبارك لكم ولشعبكم العزيز انتخابكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة مع خالص الأمنيات بالتوفيق لقيادة بلدكم إلى كل مايليق بالمرحلة”.

واختتمت تغريدة قائلة: “حفظكم الله وحفظ شعبكم وبلدكم الجميل من شر الأشرار”.

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.