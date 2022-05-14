رصد مخالفات بيئية في محطة عزل الغاز في حقل العمارة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..رصدت بيئة ميسان مخالفات بيئية في محطة عزل الغاز المصاحب لاستخراج النفط في حقل العمارة على طريق (ميمونة ـ عمارة) تتمثل بوجود تلوث بيئي في الأراضي الزراعية المجاورة للحقول بسبب الشعلات النارية أعلى الأبراج.

وقال إعلام البيئة لـ(المستقلة)  ” إن فريقا مختصا زار الحقل المذكور لاحظ وجود مشاكل في حرق الغاز المصاحب كون أن الشعلات ليست بارتفاعات عالية مما تسبب بتلوث بيئي في الأراضي الزراعية المجاورة للمحطة فضلا عن أن المخلفات النفطية السائلة تصرف إلى حفر غير نظامية ومن دون معالجة مما يسبب في تلوث للتربة والمياه الجوفية”.

واضاف أشر الفريق أيضا عدم وجود مخازن نظامية لحفظ المواد الكيمياوية.

وأشار الى  ان  الفريق الزائر برئاسة مدير مديرية بيئة ميسان الدكتور باسم محمد حبين وعضوية ممثلي الامن الوطني، وشركة نفط ميسان، وشركة تعبئة غاز ميسان، وشركة توزيع المنتوجات النفطية، ومركز شرطة حماية البيئة .

ونوه الى ان مدير المحطة  بين ان الطاقة الانتاجية للمحطة تبلغ ( ٢٤٠٠٠) برميل / يوم  .  

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