فيديو

رصد طبق طائر في سماء إحدى الولايات الأمريكية – فيديو

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- يدعي أحد أصحاب نظرية المؤامرة، أنه تم رصد حالة شاذة تم تصويرها في سماء ولاية شمال “داكوتا” الأسبوع الماضي قد تكون لجسم غامض.

ووفقًا لصحيفة “ديلي كسبريس”، تم تصوير مقطع فيديو من الهاتف المحمول يصل مدته إلى 100 ثانية، وتم تحميله على موقع مشاركة الفيديو على “يوتيوب”.ويزعم مصور المقطع، أن الفيديو يظهر أضواء غير متوقعة تضيء كأنها “صباح ضبابي”.

ويظهر مقطع الفيديو نقاط الضوء الساطع على شكل دائري يرتبط بما يسمى “الصحون الطائرة”.

وكان شارك سكوت وارينج، المتحمس للحياة الفضائية المثير للجدل، اللقطات عبر مدونة ufosightingdaily.com.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

لأول مرة في التاريخ .. شاهد لحظة طرد ميسي أمام أتلتيك بيلباو

اخر الاخبار

سميرة عبد العزيز تكشف اسرار جديدة عن “فاتن حمامة وعمر الشريف”

اخر الاخبار

ترامب يستعد لإصدار نحو 100 عفو في آخر يوم بمنصبه

اخر الاخبار

على كرسي متحرك.. شاب مصاب بالشلل يتسلق ناطحات السحاب – صور

اخبار العراق

لجنة الطاقة : وجود مساع لزيادة حصة العراق من تصدير النفط لا تخفيضها

اخبار العراق

لجنة الخدمات : يجب احالة مشروع قطار بغداد المعلق عبر نافذة الاستثمار

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.. اليوم الاثنين

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

كيف تنتقل من واتسآب إلى سيغنال في خطوات

اخر الاخبار

الاسئلة الأكثر شيوعاً حول مطعوم كورونا

اخر الاخبار

ممثلة مصرية تحذف صورة نادرة لها مع فيفي عبده

اخر الاخبار

ناسا تحذر من نيزك يهدد الأرض

اخر الاخبار

تحذيرات من تسونامي بعد زلزال إندونيسيا

اخر الاخبار

المالية النيابية: وجود خرق قانوني يمنع الاستقطاع من رواتب الموظفين

اخر الاخبار

نائب: توجه حكومي لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين بشكل كامل

رياضية

بلباو يقلب الطاولة على برشلونة ويتوج بكأس السوبر الإسباني

اخر الاخبار

فيديو.. رولا سعد تعلن تفاصيل خطوبتها والجمهور يهاجمها