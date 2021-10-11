رسول : اعتقال نائب البغدادي ضربة قوية لتنظيم داعش

المستقلة/-قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء ، إن اعتقال نائب البغدادي ضربة قوية لتنظيم داعش.

وأوضح رسول في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين، أن “عملية اعتقال نائب ابو بكر البغدادي، مهمة ونوعية وتعد ضربة قوية لعصابات داعش الإرهابية”، مشيراً إلى أن “الجهد الاستخباراتي كبير ويعد انتصاراً يضاف الى الانتصارات المتحققة بجميع الميادين”.

وأضاف، أن “القوات الأمنية مستمرة بملاحقة عصابات داعش الإرهابية في جميع الأماكن بجهد كبير وعمل دؤوب وتم تحقيق انتصارات كبيرة بهذا الصدد”.