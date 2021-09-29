رسميًا.. عودة الجماهير الى الملاعب الاسبانية بكامل السعة

المستقلة/- قررت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء السماح بحضور السعة الكاملة من الجماهير خلال مباريات كرة القدم التي تستضيفها الملاعب الإسبانية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية أزمة جائحة كورونا.

ويبدأ سريان هذا القرار من بعد غد الجمعة ، بعد أن جرت المباريات دون حضور الجماهير من آذار/مارس 2020 حتى آيار/مايو 2021.

وفي بداية موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني جرى السماح بحضور الجماهير بشكل جزئي، قبل أن ترتفع نسبة الحضور مؤخرا إلى 60%.

وبالنسبة للفعاليات الرياضية التي تقام داخل القاعات مثل كرة السلة، فإن النسبة السابقة المسموح بها للحضور الجماهيري كانت تبلغ 40% لكنها سترتفع إلى 80% بداية من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل

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