رسميًا.. البصرة تستضيف خليجي 25 .. وفتح باب الترشح لنسخة 2024

المستقلة/- أرسلت الأمانة العامة لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، خطابات إلى اتحادات دول مجلس التعاون، لفتح باب الترشيح لنيل شرف استضافة بطولة «خليجي 26»، وكذلك تحديد الدول البديلة لاحتضان المسابقة.

وأوضح الاتحاد، في بيان مقتضب عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنّه يترقب أن تصل موافقات الدول الراغبة بالتنظيم إلى الأمانة العامة، على أن تقوم بإرسال شروط ومتطلبات تنظيم كأس الخليج العربي وفق الضوابط والمعايير الخاصة بالبطولة.

ولفت البيان إلى أنَّ الأمانة العامة لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، حددت موعد تنظيم «خليجي 26»، للفترة من كانون الأول/ديسمبر 2023 وحتى كانون الثاني/يناير 2024، بعد الاستقرار على إقامة النسخة الـ25 من البطولة في البصرة.

وكان الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، قد أقرَّ بتثبيت إقامة بطولة «خليجي 25»، في مدينة البصرة العراقية، وذلك في يناير 2023، لتحسم الجدل المثار بشأن مكان إقامة النسخة القادمة البطولة.

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