رسميا.. ميسي لايشارك في مباراة برشلونة الأخيرة بالدوري

المستقلة/-أعلن برشلونة غياب قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي في آخر مباراة للفريق بالدوري الإسباني هذا الموسم، والمقررة أمام إيبار غدا السبت.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن ميسي حصل على إذن ببدء أجازته مبكرا، قبل أن يبدأ استعداداته مع المنتخب الأرجنتيني لخوض منافسات كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

وغاب ميسي عن قائمة برشلونة التي أعلنها الهولندي رونالد كومان لمباراة إيبار، كما شهدت القائمة غياب لاعب الوسط الإسباني الشاب بيدري والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن لخضوعه لجراحة.

وتأتي مباراة إيبار في ختام موسم صعب لبرشلونة الذي لا يمكنه الفوز بأفضل من المركز الثالث في الدوري، حيث فقد رسميا فرصة المنافسة على لقب الليجا بعد تأخره عن أتلتيكو مدريد وريال مدريد في عدد النقاط.

وغاب ميسي عن اثنتين فقط من مباريات برشلونة في الدوري طوال موسم 2020/2021، وقد لعب 47 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.

يُذكر أن ميسي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 30 هدفا وبفارق سبعة أهداف أمام جيرارد مورينو، وهو ما يعني أنه قاب قوسين أو أدنى من الفوز بجائزة بيتشيشي للمرة الثامنة في مسيرته.

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