رسميا.. كيم كارداشيان تحصل على حكم بالطلاق من كانييه

المستقلة/- منح قاض ولاية لوس أنجلوس الأمريكية يوم الأربعاء نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان kim kardashian الطلاق الرسمي من المغني كانييه ويست الذي تزوجته عام 2014.

ومثلت كارداشيان أمام المحكمة افتراضياً عبر الإنترنت، بينما مثّل كاني ويست Kanye West محاميه الذي لم يعترض على إنهاء الزواج.

وعارض المغنّي الذي غيّر اسمه رسمياً ليصبح “يي” هذا الانفصال، ودعا كارداشيان مرات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن يتصالحا.

وكتبت كارداشيان في بيان رفعته، الأربعاء، إلى محكمة في لوس أنجلوس: “أرغب بشدّة أن أتطلّق”.

وأضافت النجمة البالغة 41 عاماً: “طلبت من كانييه أن يبقي طلاقنا خاصاً لكنّه لم يفعل ذلك”.

وتابع البيان: “أعتقد أنّ إنهاء المحكمة زواجنا من شأنه أن يساعد كانييه على تقبّل انتهاء علاقتنا الزوجية وعلى المضي قدماً، حتى نتمكن من تربية أطفالنا بسلام”.

وللثنائي أربعة أطفال هما الفتاتان نورث (8 سنوات) وشيكاغو (4 سنوات)، والصبيان ساينت (6 سنوات) وسالم (سنتين).

وبدأ الثنائي يتواعدان عام 2012 وتزوّجا في إيطاليا بعد عامين، وأصبحا سريعاً من بين أكثر الأزواج شهرة في العالم.

لكنّ علاقتهما واجهت مشاكل جراء نوبات غريبة كانت تحدث لـ”يي” الذي يعاني من اضطراب ثنائي القطب.

وكتبت كارداشيان: “كنت أتمنّى أن ينجح زواجنا لكنّني أدركت أنّ لا طريقة لإصلاحه”.

في المقابل يصر كانييه ويست مغني الراب والزوج السابق لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، على العودة كزوجين مع أطفالهما، حتى بعد علمه بعلاقتها العاطفية بالممثل بيت ديفيدسون.

حيث قام كانييه بإرسال شاحنة سوداء مليئة بالزهور الحمراء إلى منزلها، بعد ساعات من إعلانه عن انفصاله عن صديقته جوليا فوكس

ونشر مغني الراب صوراً عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، للشاحنة السوداء التي كانت تحمل الزهور الحمراء لزوجته السابقة، وكتب عليها بأن لديه “إيمان” بأنه وكيم سوف يجتمعان مرة أخرى.

وكان مغني الراب قد كشف قبل ذلك أنه يشعر بأن هناك أملاً للعودة مع كيم لأسباب كثيرة، منها أن كارداشيان كانت ارتدت معطف “Balenciaga”، الذي وصل ثمنه إلى ثلاثة وعشرين ألف دولار في ليلة مع حبيبها بيت.

ولم يكن هذا المعطف أو أي قطعة تخص كانييه ارتدتها كيم مع حبيبها الجديد، بل سبق وارتدت حذاء فضيا معدنياً بألف وسبع مئة دولار، من تصميم شركة زوجها السابق.

وفي لقاء له، صرح كانييه ويست له مع أحد البرامج، بأنه يرغب بالعودة لكيم، ويتمنى أن تسامحه.

وفي فبراير/شباط الماضي، وبعد زواج استمر 7 سنوات تقدمت سيدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان ونجمة تلفزيون الواقع بدعوى لطلب الطلاق من مغني الراب كانييه ويست بعد أشهر من الحديث عن توتر العلاقة بينهما.

وبكت النجمة التلفزيونية، كيم كاردشيان kim kardashian، على شاشة التلفزيون، عند حديثها للمرة الأولى عن الأسباب الحقيقة للطلاق التاريخي من مغني الهيب هوب الأمريكي، كاني ويست Kanye West.

كيم كارداشيان أبدت حزنها الشديد على “فشلها” في الزواج، للمرة الثالثة، وانهارت بالبكاء، في أحدث حلقات برنامجها الواقعي “كيبنغ أب ويذ ذا كارداشيانز”.

وفي فبراير/شباط 2012، وبعد زواج استمر 7 سنوات تقدمت سيدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان ونجمة تلفزيون الواقع بدعوى لطلب الطلاق من مغني الراب كاني ويست بعد أشهر من الحديث عن توتر العلاقة بينهما.