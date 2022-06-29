رسميا.. قادة الناتو يدعون السويد وفنلندا للإنضمام إليه

المستقلة/- اتفق قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء على دعوة فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف بعدما أبرمت تركيا اتفاقا مع الدولتين الإسكندنافيتين لرفع اعتراضها على عضويتيهما، كما أفاد بيان.

وأوضح بيان عن قمة التحالف في مدريد “اليوم، قررنا دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ووافقنا على توقيع بروتوكولات الانضمام”.

وفي سياق متصل، ندد قادة حلف شمال الأطلسي بـ”الوحشية المروعّة” التي تمارسها روسيا في أوكرانيا وتعهدوا تقديم المزيد من الدعم لكييف لمواجهة الهجوم الروسي. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ “أوكرانيا يمكن أن تعتمد علينا طالما لزم الأمر”.

من جهة أخرى، اعتبر حلف شمال الأطلسي أن الصين تشكل “تحدّيا لمصالح” دول الناتو و”أمنها” في خريطة الطريق الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها خلال قمته في مدريد. وكتب الحلف في هذا “المفهوم الاستراتيجي”، أن “طموحات الصين المعلنة وسياساتها القسرية تتحديان مصالحنا وأمننا وقيمنا”، مدينا “الشراكة الاستراتيجية” بين بكين وموسكو ضد “النظام الدولي”.