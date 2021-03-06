رسميا عودة ثنائي طاش ما طاش بعمل جديد

المستقلة /- أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن عمل جديد يجمع بطلي طاش ماطاش الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان ، والذي يعرض على قناة “MBC”.

وقال “آل الشيخ”، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:”في اجتماع في الأيام الماضية مع أخي الشيخ وليد البراهيم، لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc العملاق الإعلامي الكبير”. وأضاف ” آل الشيخ”:” نزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc، مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين، وشكرًا بوخالد”.

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