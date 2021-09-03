رسميا..علي وهاب مدربا لنادي كربلاء الرياضي

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت الهيئة الادارية لنادي كربلاء الرياضي ، عن تسمية الكابتن علي وهاب مدربا لفريقها الكروي وقصي هاشم مدربا مساعدا للكابتن .

وقال رئيس الهيئة الادارية للنادي أحمد هدام في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن “الادارة تسعى الآن الى التعاقد مع مجموعة ممتازة من اللاعبين المحترفين “.

وأضاف إن “الهيئة ستقدم الدعم الكامل للكادر التدريبي الجديد ، وتوفير كل مستلزمات النجاح للفريق في الموسم المقبل “.

وأوضح إن ” علي وهاب قد أشرف على فريق نادي كربلاء خلال مباريات دوري التأهيل للموسم الماضي ، خلفا لفؤاد جواد “.