رسميا العراق والسعودية يفتتحان منفذ عرعر الحدودي

المستقلة /- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية افتتاح منفذ عرعر الحدودي اليوم وبشكل رسمي مع السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين.

وحضر  وزير الداخلية عثمان الغانمي نيابة عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري واللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود.

ومثل الجانب السعودي سفير الرياض في العراق وعدد من المسؤلين الحكوميين.

واتفق الجانبان السعودي والعراقي العام الماضي على بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر الحدودي في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

يذكر أن العلاقات السعودية العراقية، وحتى الاقتصادية والتجارية منها، تراوحت بين المد والجزر منذ عام ٢٠٠٣، فيما يعزو المراقبون الامر الى التداخلات السياسية، التي تحاول منع اي تقارب بين البلدين، حتى ان كان ذلك على حساب مصالح الشعبين؛ ما تسبب في ضياع فرص كبيرة على التقارب المطلوب لتنمية العلاقات الاعتيادية بين بلدين جارين؛ وقد ظل منفذ “عرعر”، المعبر الحدودي الوحيد بين البلدين، متوقفاً طيلة تلك المدة برغم اهميته الفائقة. (النهاية)

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