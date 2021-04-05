رسمياً.. انفصال أسما شريف منير ومحمود حجازي

المستقلة/- منى شعلان/ أكدت خبيرة التجميل والبلوجر المصرية أسما شريف منير، الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، بعد عامين من الزواج.

وقالت في منشور عبر خاصية “الستوريز” على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”: “يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة.. محصلش نصيب.. بكل احترام.. ونقطة.. ربنا يكرمنا احنا الاتنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم”.

واختتمت أسما شريف منير بيانها، قائلة: “نحن كان بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا”.

وكانت أسما شريف منير أثارت الجدل بعدما قامت بحذف جميع صورها مع محمود حجازي، وألغت متابعته على “إنستغرام” ، كما قام حجازى قام بنفس الفعل،لكنه ظل محتفظا بصورهما معا.

كما غاب محمود حجازي عن حفل عيد ميلاد أسما شريف منير، ولم يضع لها أي تهنئة أو صور تجمعهما عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في خروج تكهنات حول وجود خلافات تجمعهما أدت إلى الانفصال.