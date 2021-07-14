رسمياً.. إطلاق موسم ثان من مسلسل “لوكي”

المستقلة/- منى شعلان/ أكدت شركتا “مارفل” و”ديزنى” نيتهما إطلاق موسم ثانٍ من مسلسل “لوكي” الشهير،والمذاع على منصة “ديزنى بلس”.

وقالت ديزنى، إنها تنوى أن يستمر “إله الأذية”، لقب لوكي، فى ملاحقة هدفه المجيد فى موسم آخر، سيكون أكثر إثارة ومتعة.

وتنوي أن تستغل “ديزني ومارفل” الشهرة الكبيرة التي حققها الموسم الأول من مسلسل “لوكي”، بعدما تصدر قمة الأكثر مشاهدة منذ يونيو الماضى.

ولم تعلن بعد مارفل إذا ما كانت تنوى إطلاق مواسم أخرى، من مسلسلى “واندا فيجن” أو “ذا فالكون وينتر سولدجر”، خاصة وأنهما لم يحظيا بالشعبية التي تحظى بها مسلسل “لوكى”.

ويعتبر مسلسل “لوكى” ضمن المرحلة الرابعة من عالم مارفل الجديد، الذي ستتضح ملامحه في فيلم “دكتور سترينج وجنون الأكوان المتوازية”.

وكان قد حصل مسلسل Loki من Marvel على تقييمات ضخمة بعد أول حلقاته، حيث انضمت أكثر من 890 ألف أسرة أمريكية لمشاهدة الظهور الأول للمسلسل الشيق، وحصل Loki، على أكبر جمهور أمريكى في العرض الأول، وفقًا لتليفزيون Samba، الذي يتتبع إحصاءات البث، وتجاوز Loki ، بهذه الأرقام عدد المشاهدات لفيلم The Falcon و Winter Soldier، اللذان كان لهما أكثر عدد مشاهدات بواقع 759000 مشاهد، وWandaVision الذي تابعه 655 ألف مشاهد.

ويعود توم هيدلستون بشخصية Loki، وينضم إليه أوين ويلسون، وجوجو مباثا-رو، وصوفيا دي مارتينو، وونمي موساكو، وريتشارد إي جرانت، وقامت المخرجة كيت هيرون بإخراج Loki، والكاتب مايكل والدرون هو الكاتب الرئيسي في السلسلة.