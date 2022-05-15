رسالة شديدة اللهجة من الفنان المصري توفيق عبدالحميد

المستقلة /- كشف المخرج المصري سامح عبدالعزيز مؤخرا، ما اعتبره السبب الحقيقي لاعتزال الفنان المصري توفيق عبدالحميد.

وذكر سامح عبدالعزيز، مخرج مسلسل “يوتيرن” المعروض في شهر رمضان المنصرم، أن الفنان توفيق عبدالحميد شعر خلال التصوير “بعدم الراحة”، وفق تصريحه لوسائل إعلام محلية.

هذه الكلمات، يبدو أنها أثارت حفيظة الفنان الذي أعلن اعتزاله الشهر الماضي، فرد “عبدالحميد” بشكل غير مباشر على مخرج مسلسل “يوتيرن” سامح عبدالعزيز.

وقال “عبدالحميد”، خلال منشور عبر “فيسبوك”: “أحاول دائما أن أتعلم من أخطائي، أما أخطاء الغير فهي قابلة للنقاش والتقويم إذا صدقت النوايا، لكنها لا تناقش فى العلن، لأن مشاكل العائلة الواحدة لا تناقش على قارعة الطريق”. وأردف “عبدالحميد” منشوره “شديد اللهجة”: “لا تعطي لنفسك الحق في التحدث عني، لم أعطك تفويض بهذا وأعلم أن صمتى عن حكمة وقوة، قوة الحق”. كان المخرج سامح عبدالعزيز، قد أوضح بأنه يلتمس العذر لـ”عبدالحميد”، معتبرًا أن سبب اعتزاله يعود إلى “تطور شغل التليفزيون وتغير الدنيا”، على حد تعبيره.

كما أضاف المخرج أن تكنيك التصوير المتطور وحالة “عبدالحميد” الصحية كانا من أسباب اتخاذ قراره بالاعتزال، مشيرا إلى أن الأخير كان يشعر بإرهاق أثناء العمل.

اعتزال توفيق عبدالحميد وكان الفنان توفيق عبدالحميد، قد أعلن اعتزاله الفن نهائيا بمجرد انتهاء تصوير مسلسل “يوتيرن”.

وقال “عبدالحميد” حينها عبر “فيسبوك”: “أيام وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا”.

وأرجع “عبدالحميد” قراره حينها إلى أسباب صحية، نافيا أن يكون الأمر سببه دخوله في خلاف مع الفنانة ريهام حجاج بطلة العمل، رغم أن بعض وسائل الإعلام المحلية رجحت حدوث خلافات بين هذا الثنائي.

مسلسل “يوتيرن” مسلسل “يوتيرن” من بطولة ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد، وعبير صبري، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، وأيمن القيسوني.

كذلك شهد العمل مشاركة كل من صفاء الطوخي، وناني صلاح، وعبير منير، ومحمود حجازى، ونورهان، وهلا السعيد، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.